木村拓哉・石原さとみ・水上恒司が三兄弟に！三菱UFJ新CM | RBB TODAY

三菱UFJ銀行と三菱UFJニコスは28日より、金融サービスブランド「エムット」の新TVCMシリーズ「“エン”のある家族」を全国で順次放送を開始した。同CMには、木村拓哉、石原さとみ、水上恒司が三兄弟の設定で出演。木村が長男役、石原が妹役、水上が末っ子の弟役を演じる。

メインカット「“エン”のある家族」

「その男が帰ってきた」篇

「その男が帰ってきた」篇では、木村演じる5年ぶりに自宅に帰ってきた兄と、石原演じる妹、水上演じる弟の3人が商店街で買い物をするシーンが描かれる。兄はレジで海外通貨を出してしまい、妹は財布を家に忘れたことに気づく。呆れた弟が「お金って、大切だからね?」と言うと、兄と妹は口を揃えて「大切なもののために、お金はあるのだよ」と答える。

「三兄弟、もんじゃを楽しむ」篇では、兄の帰国祝いで仲良くもんじゃ焼きを楽しむ3人の姿が登場。弟が2人に向けて「で、この口座に…サービスをトッピングするでしょ」とトッピング口座について説明していると、妹が「もんじゃにチーズをトッピングみたいな」と無邪気に答え、弟をそっちのけで2人はもんじゃ焼きに夢中になってしまう。

「兄の手作りラーメン」篇では、兄と妹がラーメンを作る中、弟が「で、口座にクレカをトッピングするでしょ」と説明していると、妹が「だからラーメンに煮卵トッピングってことでしょ?」と答え、“トッピングできる機能”をうまく例えてくれる。

「兄、バイトをはじめる」篇では、妹の誕生日を祝うお金をためるため、兄が三菱UFJカードのプロモーションキャラクター「トリィ」の着ぐるみを着て、「最大20%還元～おトクだよ～」と言いながら踊るアルバイトをはじめる。木村が着ぐるみ姿とは思えないキレのあるダンスを披露している。

三菱UFJフィナンシャル・グループ「新TVCM発表会」の様子（左から）水上恒司、石原さとみ、木村拓哉

また、放送開始に先立つ27日には、グランドハイアット東京で新CM発表会が開催され、3人が揃って登壇した。イベントでは、もし本当に兄弟だったらという設定でのトークや、「トッピング」をテーマに答えが一致するかを試す企画を実施。最後には新社会人に向けたエールとして、木村は「大丈夫！」、石原は「雨垂れ石を穿つ」、水上は「新しい人脈を広げる」とそれぞれの言葉を送った。

