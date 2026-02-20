スキだらけの大胆な胸元ラインに釘付け、Billlieムン・スアの“黒の誘惑” | RBB TODAY

スリップドレスの大胆な胸元ラインに釘付け、Billlieムン・スアの“黒の誘惑”

Billlieのムン・スアが、思わず視線を奪われるビジュアルでファンを魅了した。

【写真】ムン・スア、今は亡き兄とのツーショット

2月18日、ムン・スアは自身のインスタグラムにコメントを添えず、数枚の写真を投稿。

しっとりと肌になじむブラックのスリップドレスに身を包み、ゆったりとしたポーズでカメラを見つめる姿が収められている。

胸元を彩るスパンコールのきらめきと、裾に揺れるレースの繊細な質感が、彼女の艶やかな雰囲気をいっそう際立たせた。赤みを帯びたロングヘアは肩先をなぞるように流れ、シルバーアクセサリーの輝きが肌の透明感を強調。静かに漂う色気と気品が同時に感じられる仕上がりとなっている。

くっきりとした目鼻立ちと引き締まったスタイルを惜しみなく見せつけ、これまで以上に深みを増した大人の魅力を披露。無造作に伏せたまぶたや、わずかに唇を緩めた表情など、どの瞬間も見る者の想像力をかき立てるカットばかりだ。

（写真＝ムン・スアInstagram）

投稿を見たネットユーザーからは「色気が限界突破」「黒ドレスがこんなに似合う人いる？」「視線が外せない」など熱い反応が相次ぎ、彼女の放つ圧倒的な存在感に酔いしれる声が広がっている。

