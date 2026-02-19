Stray Kids、2023年リリース『S-Class』MVが再生回数3億回を突破！通算6作目の快挙 | RBB TODAY

Stray Kidsが再生回数3億回を突破したミュージックビデオを新たに追加した。

Stray Kidsの『S-Class』ミュージックビデオが、YouTubeで再生回数3億回を突破した。

【写真】I.Nが東京・恵比寿に出没「日本じゃん！」

2023年6月2日にリリースされた3rdフルアルバム『★★★★★（5-STAR）』のタイトル曲『S-Class』のミュージックビデオは、2月19日午前、YouTubeで再生回数3億回を達成した。

これによりStray Kidsは、『God's Menu』『Back Door』『Thunderous』『MANIAC』『LALALALA』に続き、『S-Class』まで計6本の“3億ビュー超え”ミュージックビデオを保有することになった。

同曲は、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で3度目の1位を記録したアルバム『★★★★★（5-STAR）』のタイトル曲。グループ内プロデュースチーム・3RACHA（バンチャン、チャンビン、ハン）が作詞・作曲を手がけ、「変わった子たちの中でも、最も個性的で特別な存在が最も輝く」というメッセージが込められている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

ミュージックビデオはソウルを舞台に、8人のメンバーによる卓越したパフォーマンスと華やかな映像美で、国内外のファンから高い評価を得ている。

Stray Kidsは今年に入ってからも各種記録を更新し、“グローバルトップアーティスト”としての存在感を示している。最近では、国際レコード産業連盟（IFPI）が発表した「グローバル・アーティスト・チャート」で2位にランクイン。K-POPアーティストの中で唯一トップ10入りを果たした。

さらに、1stフルアルバムのリパッケージ『IN生（IN LIFE）』および1stフルアルバム『GO生』のタイトル曲『God's Menu』は、音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでそれぞれ累積ストリーミング数15億回、累積再生数5億回を突破。K-POP第4世代ボーイズグループとして初の記録を打ち立てた。

なお、Stray Kidsは3月28日・29日、4月4日・5日に仁川インスパイア・アリーナで6回目の公式ファンミーティング「STAY in Our Little House」を開催する予定だ。

さらに6月と9月には、アメリカ・ニューヨークの「The Governors Ball Music Festival」、ブラジルの「Rock in Rio」といった世界的音楽フェスに出演し、ヘッドライナーとしてステージを飾る。

（記事提供＝OSEN）

