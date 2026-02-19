第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaバン・ジミン、名古屋の商店街に降臨！別格オーラで視線独占 | RBB TODAY

ガールズグループizna（イズナ）のバン・ジミンが、名古屋の商店街で圧倒的なオーラを放ち、視線を独占した。

K-POP第5世代の“ビジュアルクイーン”候補と注目を集めるバン・ジミンは最近、iznaの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】バン・ジミン、“第5世代ビジュアルクイーン”の美貌

公開された写真には、名古屋・大須の商店街を訪れたバン・ジミンの姿が収められている。ブラックのトップスにデニムを合わせたシンプルなスタイリングで、洗練された雰囲気を演出し、街中でもひときわ目を引く存在感を放っている。

この投稿を見たファンからは「本当にビジュアルレジェンド」「オーラやばい」「大須に来てくれて嬉しい」「美しすぎる」などのコメントが寄せられている。

バン・ジミンは最近、K-POPファンの間でHearts2Heartsのイアン、ILLITのウォンヒとともに、いわゆる「イバンウォン（イアン＋バン・ジミン＋ウォンヒ）」ラインとして親しまれ、第5世代ビジュアルラインの中核として注目を集めている。

（izna公式Instagram）バン・ジミン

なお、バン・ジミンが所属するiznaは、2月15日に愛知のIGアリーナで開催されたファッションイベント「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演し、日本のファンと対面した。

◇バン・ジミン プロフィール

2005年5月8日生まれ。2010年、5歳でリトルモデル選抜大会の幼稚園部門1位に輝き、幼少期にはドラマ『グッド・ドクター』『リメンバー～記憶の彼方へ～』などに子役として出演。2018年、中学1年生で練習生に。2023年のオーディション番組『R U Next?』では惜しくもデビューを逃したが、翌年の『I-LAND2 : N/a』で最終2位となり、2024年11月にiznaのメンバーとしてデビューした。

