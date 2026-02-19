「イケメンの完成形」ENHYPEN・ソンフン、スーツ姿の“貴公子ビジュアル”にファン悶絶！ | RBB TODAY

ENHYPENのソンフンが、端正なスーツ姿でファンを魅了した。

ソンフンは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ソンフン、夜の大阪で青春映画の主人公に

公開された写真には、黒のスーツをまとったソンフンの姿が収められている。豪華絢爛なオペラハウスを背景にポーズを決めるその姿は、まるで現代に舞い降りた“貴公子”のようで、視線を奪う。

端正な顔立ちと凛とした佇まいは、重厚感のある装いと見事に調和。気品あふれるオーラを放ち、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「イケメンの完成形」「王子様…？」「漫画から飛び出してきたビジュアル」「実在の人物とは思えない…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）

なお、ソンフンが所属するENHYPENは、2月27日より全国の劇場で映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』を公開する。

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

■【写真】「プロポーズなの?!」ソンフン、ブラックスーツで完璧ビジュアル

■【写真】「腕の筋肉が…」ソンフン、“爆イケ”ビジュアル

■【写真】「もはや芸術作品」ENHYPEN・ソンフン、“全方位完璧”な姿