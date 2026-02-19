KFC、通常価格より420円もお得な「ひなまつりバーレル」が登場！27日より5日間限定で販売 | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国の店舗で「ひなまつりバーレル」を2月27日から3月3日までの5日間限定で販売する。「ひなまつりバーレル」は、「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた、ボリューム満点の商品だ。

「ひなまつりバーレル」2,230円（税込）

「オリジナルチキン」は、創業者のカーネル・サンダースが10年の歳月をかけて完成させた、11種類のハーブ&スパイスを使った秘伝のレシピで味付けしている。

「ナゲット」も、「オリジナルチキン」と同じ秘伝の11種類のハーブ&スパイスで味付けした、やわらかな鶏むね肉を使用している。カリッとした衣とジューシーな旨みが特徴の一品だ。

さらに、「ひなまつりバーレル」を購入した客限定で、人気サイドメニューの「ポテト」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー」を、通常価格より190円もお得に追加できる。各サイドメニューは2個390円で、いくつでも注文可能だ。

追加でおトク(各2個390円)

KFC公式noteでは、従業員776名から寄せられた「ここだけの裏技アレンジ」をランキング形式で紹介する記事を公開している。

【参考】「オリジナルチキン」アレンジのご紹介

「ひなまつりバーレル」の価格は税込2,230円で、単品積上げ価格2,650円より420円お得となっている。販売期間は2026年2月27日から3月3日までの5日間で、全国のKFC店舗で取り扱う。