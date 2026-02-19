両親そっくり？イ・スンギ＆イ・ダイン夫婦、2歳の愛娘を公開！成長ぶりに視線集中 | RBB TODAY

俳優のイ・スンギとイ・ダイン夫妻が第2子妊娠の喜びを伝えるなか、第1子の娘とともに穏やかな旧正月連休を過ごした。

2月19日、イ・ダインは自身のSNSに「HAPPY 2026」というコメントとともに写真を公開した。

【写真】イ・スンギ＆イダインの愛娘

投稿された写真には、夫イ・スンギと旧正月連休を満喫する様子が収められている。週末を含めた長めの連休だったこともあり、2人は久しぶりにデートを楽しむなど、ゆったりとした時間を過ごしたようだ。

また、すっかり成長した第1子の娘の姿も注目を集めた。最近2歳の誕生日を迎え、多くの祝福を受けた娘は、イ・ダインに抱かれながら愛らしい表情を見せている。母に抱かれた後は父イ・スンギに抱きかかえられ、ホログラムを眺めたり、海辺を訪れたりと、楽しいひとときを過ごす様子も公開された。

顔にはハートのスタンプが施されているものの、横顔やふとした表情からは両親に似た雰囲気がうかがえ、視線を引いた。

（写真＝イ・ダインInstagram）イ・スンギ（左）と娘

（写真＝イ・ダインInstagram）1枚目イ・ダインと娘

なお、イ・スンギとイ・ダインは2023年4月に結婚し、2024年2月に第1子となる娘が誕生した。最近では、イ・ダインが妊娠5カ月であることも明らかにしている。

◇イ・ダイン プロフィール

1992年11月5日生まれ。日本でも人気を博した『宮廷女官チャングムの誓い』に出演した美人女優キョン・ミリの娘として知られる。女優イ・ユビの妹でもある。ドラマ『花郎＜ファラン＞』『ドクター・プリズナー』『アリス』などに出演。2021年5月に歌手兼俳優のイ・スンギとの交際を認め、2023年4月に結婚した。

