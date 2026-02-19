ZEROBASEONE、「今年のK-POPアーティスト」に選出！世界的音楽イベントが認定 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、“グローバルアーティスト”としての地位をあらためて証明した。

ZEROBASEONEは最近、世界的な音楽イベント「レコード・ストア・デイ（Record Store Day）」が選ぶ「今年のK-POPアーティスト（K-Pop Artist of the Year）」に選出され、世界的な存在感を示した。

【写真】「新宿にいたなんて」ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”

「レコード・ストア・デイ」は、独立系レコード店の活性化を目的にアメリカをはじめ世界各地で開催される国際的なイベント。毎年、著名アーティストの限定盤レコードを販売し、その理念を広く発信している。

これを記念し、ZEROBASEONEも1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の限定アナログ盤（LP）を独占リリースする。今回のアナログ盤は、スペシャルエディション「クッキーモンスター」ブルーカラーヴァイナル仕様で制作され、ゲートフォールドパッケージやアナログ専用ポスターに加え、メンバー別の独占イメージが収められた全9種のフォトカードセットも封入される予定で、ファンの期待を高めている。

（写真提供＝WAKEONE）

ZEROBASEONEは「『レコード・ストア・デイ』の『今年のK-POPアーティスト』に選ばれ、大変光栄に思う。2025年は、僕たちがいつも夢見てきたことを実現できた、本当に素晴らしい一年だった。このような結果を可能にしてくださったすべての方々、特にZEROSE（ファン名）の皆さんに心から感謝したい」とコメントを寄せた。

1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、ZEROBASEONEの音楽的な歩みにおいて重要な節目となる作品だ。「青春三部作」と「パラダイス二部作」を経て、“TEAM ZB1”としてのシナジーを完成させた彼らは、平凡な日常の中でも特別な何かを夢見る人々に向け、「あきらめなければ不可能はない（NEVER SAY NEVER）」というメッセージとともに、止まることのない挑戦の意志を表現している。

『NEVER SAY NEVER』は、昨年9月の韓国リリース直後に米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で23位に初登場し、自己最高順位を更新した。

なお、ZEROBASEONEの「レコード・ストア・デイ」限定アナログ盤は、4月18日よりアメリカで販売開始予定。詳細は公式ホームページで確認できる。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」

■【写真】ソク・マシュー、タトゥー映える“バキバキ腹筋”披露！「ハンパない…」

■【写真】「赤ちゃん天使」ハン・ユジン、透明感溢れる“ドアップ”自撮り