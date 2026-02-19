Stray Kids、K-POP唯一のTOP10入り！国際レコード産業連盟（IFPI）年間チャートで“自己最高”2位を記録 | RBB TODAY

Stray Kidsが、世界の音楽市場で再び快挙を打ち立てた。

Stray Kidsは、2月19日（現地時間）に国際レコード産業連盟（IFPI）が発表した「グローバル・アーティスト・チャート2025（Global Artist Chart 2025）」で2位を記録し、4年連続でトップ10入りを果たした。

IFPIは毎年、世界のフィジカルアルバム販売数、デジタル音源ダウンロード数、ストリーミング数などを合算し、年間ランキングを発表している。

今回のチャートでStray Kidsは、テイラー・スウィフト、ドレイク、ザ・ウィークエンド、バッド・バニーといった世界的ポップスターと肩を並べ、K-POPアーティストの中で唯一トップ10入りを果たした。

Stray Kidsは2022年に同チャート7位で初ランクインして以降、4年連続でトップ10入りを達成。さらに今回は自己最高順位となる2位を記録し、着実な成長を証明した。

Stray Kidsはこれまで、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で史上初の“8作連続1位”という快挙を達成。ワールドツアー「Stray Kids World Tour 」の成功や主要音楽授賞式での大賞受賞など、堅実なキャリアを築いている。

さらに、6月6日にはアメリカ・ニューヨークで開催される「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル（The Governors Ball Music Festival）」、9月11日にはブラジルの「ロック・イン・リオ（Rock in Rio）」にヘッドライナーとして出演し、世界中の観客と熱いステージを繰り広げる予定だ。

また、3月28日・29日、4月4日・5日には韓国・仁川インスパイアアリーナで6度目の公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING ‘STAY in Our Little House’」を開催する。3月29日と4月5日の公演はBeyond LIVEを通じて有料オンライン生中継も実施され、より多くのSTAY（ファンダム名）と特別な時間を共有する予定だ。

