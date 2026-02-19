“変装無し”でも抜群オーラ…aespa・カリナ、沖縄に降臨！オフ感満載SHOTに反響「聖地巡礼します」 | RBB TODAY

aespaのカリナが沖縄旅行ショットを公開し、話題を集めている。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、旅行中のオフショットを公開した。

【写真】カリナ、沖縄に出没！「えぐかわ」

公開された写真には、ITZYのリュジン、女優のハン・スアとともに「沖縄旅行」を満喫するカリナの姿が収められている。

美ら海水族館や国際通りなど沖縄の観光名所を巡りながら、ナチュラルメイクで飾らない姿を披露。透明感あふれるビジュアルと自然体の笑顔は、変装なしでもひときわ目を引き、街中でも圧倒的なオーラを放っている。

投稿を見たファンからは、「聖地巡礼します」「美女が3人も…」「日本に来てくれて嬉しいよ～」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、4月11日・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

