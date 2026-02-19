ハイレグレオタード×パンツスタイルが再燃、色気あふれる韓国スターの最新“攻めレイヤード”4選 | RBB TODAY

今や音楽シーンのみならず、ファッションなどライフスタイルにも影響を与えているK-POP。

その象徴の1つが、ハイレグボディスーツ（レオタード）をパンツと組み合わせるスタイルだろう。

【写真】ハイレグファッションの元祖は日本人アイドル？

この着こなしは数年前から定番化しており、TWICEのモモやIZ*ONE出身のクォン・ウンビなどのスタイリングが話題となり、ストリートにも波及していった。

その“定番”が、ここへきてまた新しく更新されている。2月18日にはaespaのウィンターが、胸元が大きく開いたブラウンのボディスーツにローライズのストライプパンツを合わせた写真を投稿。よりインナーに近いボディスーツで、ナチュラルさを強調したバランス感が注目を集めた。

同じ“ボディスーツ×パンツ”でも、ムードを変える例もある。K-POPアーティストとは異なるが、女優チョン・ジヒョンのスタイルに注目したい。彼女が『W KOREA』の2月号カバーで披露したのは、ブラウンのボディスーツにワイドデニムを合わせたスタイリング。ブラウンの色味とハイブランドのロゴがストリートテイストを抑え、より大人っぽく着地させている。

（写真＝ウィンターInstagram）ウィンター

（写真＝『W Korea』）チョン・ジヒョン

一方で、よりストリート寄りに振ったケースもある。KISS OF LIFEのナッティは、透け感のあるボディスーツにテック系のセットアップを組み合わせ、スポーティーに仕上げている。ハトメベルトとウォレットチェーンがハードさを足し、単なるスポーツウェアにとどまらない印象にしている点がポイントだろう。

さらに、パンツではなくショーツで“ボディスーツ的”なタイトトップスの強さを活かす方向も見える。Red Velvetのスルギは、ブラックのレーストップスにレザーショーツ、ロングブーツという組み合わせで、肌見せの分量よりも質感のコントラストで攻めた。

（写真＝KISS OF LIIFE公式Instagram）ナッティ

（写真＝スルギInstagram）スルギ

ここ数年で浸透してきたハイレグボディスーツのスタイルだが、時間と共に様々なバリエーションが増えている。今後もK-POP界発のファッショントレンドから目が離せない。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

■【写真】ハイレグファッションの元祖は日本人アイドル？

■【写真】ナッティのハイレグスタイルをもっと見る

■【写真】スルギのハイレグファッションをもっと見る