BLACKPINK・リサ、自らデザインに携わった衣装で存在感　「Kith Women Spring 2026」を公開 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、自身がデザインに携わった衣装を着用した写真を公開し、注目を集めている。

リサは2月18日、自身のインスタグラムに「Kith Women Spring 2026. Designed by me. #LISAxKith」とコメントし、複数の写真を投稿した。

公開された写真でリサは、ニューヨーク発のファッションブランド「Kith」の衣装を着用。レザージャケットからボディラインが際立つカットアウトのボディスーツまで幅広いアイテムを着こなし、幅広いスタイリングを見せている。

（写真＝リサInstagram）

また、スーパーカーに腰掛けてクールな表情を浮かべるカットや、夜の街を背景にしたセットで電話を取る演出など、映画のワンシーンを思わせる構成も目を引く。デザインへの関与と表現力の両面が伝わる投稿として、反響が広がっている。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。

