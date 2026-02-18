NCT・テヨン、初の日本ソロコンサート大成功！“未公開新曲”含む全23曲の圧巻ステージにファン熱狂 | RBB TODAY

NCTのテヨンが、日本のファンと久しぶりの再会を果たした。

テヨンは2月16日・17日に神奈川・パシフィコ横浜で、初の日本ソロコンサート「2026 TAEYONG CONCERT 'TY TRACK – REMASTERED'」を開催した。両日全席完売を記録し、爆発的な日本人気を証明した。

今回の公演でテヨンは、ソロデビュー曲『SHALALA』をはじめ、ロックアレンジでエネルギーを炸裂させた『TAP』、内面の葛藤をストレートに表現した『APE』、ロマンチックな宇宙旅行を想起させる『Moon Tour』、別れの感情を軽快に描いた『GWANDO』など、1stソロアルバムと2ndソロアルバムを網羅する多彩なステージを披露し、熱い歓声を引き出した。

さらに、『Locked And Loaded』『Skiii』『Feeling Myself』『501』といった未公開の新曲ステージに加え、パワフルなラップが光る『Misfit』、自伝的なストーリーで余韻を残した『Back to the Past』まで、全23曲を披露した。“ネオ”な個性と確かな実力を余すことなく発揮し、ファンを魅了した。

公演を終えたテヨンは、「日本で初めてのソロコンサートを無事に終えることができて嬉しいです。待っていてくれて本当にありがとうございます。今回のツアーを通じて、皆さんと新たなページをしっかりと開いているように感じ、とても意味深い時間になりました。シズニ（ファンダム名）が送ってくれた愛情あふれるまなざしを原動力に、さらに素敵な音楽とステージを届けたいです。これからも頻繁に会えるように、一生懸命活動していきます」と感想を語った。

なお、横浜公演を成功裏に終えたテヨンは、2月28日にマカオ公演でソロコンサートの熱気を引き継ぐ予定だ。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。

