「未成年性的搾取」の声もあるが…元巨人投手と国民的女優の娘チェ・ジュンヒの11歳差婚を祝福すべき理由 | RBB TODAY

国民的女優と元巨人投手の娘が結婚するというニュースが伝えられた。

一部では懸念の声も上がっているが、応援すべきだという意見も少なくない。

2月15日、韓国ではインフルエンサーのチェ・ジュンヒが一般男性と、来る5月16日に結婚式を挙げると報じられた。

報道によると、チェ・ジュンヒの婚約者は11歳年上の会社員で、2人は5年間の交際を通じて信頼と愛情を築き、夫婦になるという。チェ・ジュンヒの知人によれば、相手の男性は温かく誠実な性格で、彼女が健康問題や世間の批判に苦しんでいた時も黙ってそばに寄り添い続けたとされる。

ただ、11歳年上の婚約者と5年前から交際していたという事実について、一部では未成年交際、いわゆる「グルーミング疑惑」などを懸念する声も上がっている。チェ・ジュンヒは2003年3月1日生まれの22歳であるため、未成年の頃から交際していた可能性も少なくない。

しかし、この5年間の彼女の活動と2人の関係を見ていくと、この結婚は単なる若気の至りや現実逃避ではなく、最も苦しい時間を共に耐え抜いた末にたどり着いた結果だとうかがえる。

まず注目すべきは、2人の「11歳差」という数字ではなく、「5年」という時間の重みだ。

チェ・ジュンヒはこの5年間、人生で最も過酷な時期を過ごしたことで知られる。自己免疫疾患である全身性エリテマトーデスを患い、体重は96kgまで増加したほか、ステロイドの副作用による外見の変化やうつ症状、さらに家族との不和説など、困難な状況が続いていた。

そのような困難の中でも彼女の手を離さなかった人物こそが婚約者だ。かつて国民的女優として愛された母チェ・ジンシルの娘ではなく、痛みを抱え、むくみ、神経質になっていた「一人の人間としてのチェ・ジュンヒ」を受け入れ、黙々と支えてきたとされる。多くの問題を抱えていた彼女にとって、それは単なる恋人を超えた「かけがえのない家族」のような存在になったとみられる。

もし関係が上下的あるいは依存的なものだったなら、彼女の成長は難しかった可能性がある。しかしチェ・ジュンヒは交際期間中、主体的な成果を重ねてきた。

体重を40kg台まで減量しただけでなく、それを土台にビューティーインフルエンサーとして経済的自立も果たした。最近では「2026ソウルファッションウィーク」のランウェイに立ち、モデルとしても活動している。

こうした結果は、婚約者が彼女の活動を妨げたり心理的に支配していた場合には生まれにくいものであり、むしろ相手が自尊心を高め、社会活動を支える役割を果たしていた可能性もうかがえる。

何よりチェ・ジュンヒは幼い頃に母親のチェ・ジンシルさん、父親で元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさん、そしてチェ・ジンシルさんの弟で歌手のチェ・ジュニョンさんを相次いで失い、「悲劇の娘」として知られてきた。そうした背景を踏まえると、今回の結婚は自分自身をより強くし、温かい家庭を築く過程となる可能性もある。彼女の年齢は現代では結婚するには早いと感じられるかもしれないが、重要なのは彼女が安定を取り戻し、信頼できる伴侶が隣にいるという点だ。

母チェ・ジンシルが願っていた平凡で幸せな家庭。その願いを娘が今、叶えようとしている。

周囲が心配するよりも、長いトンネルを抜けようとしている彼女の選択を温かく見守る時ではないだろうか。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

