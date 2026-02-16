TWS、ファンに直接“チョコ手渡し”！バレンタインイベントで甘い思い出をプレゼント | RBB TODAY

TWSが、バレンタインデーにチョコレートよりも甘いときめきを届けた。

2月15日、TWSはソウル・聖水洞（ソンスドン）でバレンタインデーを記念したオフラインイベントを開催。カフェ「24/7 Chocolate House」のスタッフに変身したメンバーたちが来場者にチョコレートを無料で配布した。

TWSはイベントに先立ち、グループ公式SNSを通じて、チョコレートカフェのスタッフになりきったメンバーのプロフィールなど、さまざまなコンテンツを公開。イベント当日午後には、城東区の地域コミュニティプラットフォームに、正体を明かさないまま“チョコレート配布”を予告する投稿を行い、好奇心を刺激した。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）TWS

会場周辺にはTWSをひと目見ようと多くの人々が集まり、長い待機列ができるほどの盛況ぶりとなった。そんな中、メンバーは42（ファンダム名）に直接チョコレートを手渡し、あふれるファン愛を示した。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）TWS

TWSは「バレンタインデーを記念して、42の皆さんに直接チョコレートをお渡しできて嬉しかった」と語り、「寒い中来てくださった皆さんに感謝しています。今日の甘い思い出が楽しい記憶としてずっと残ってくれたら嬉しいです」と感想を伝えた。

なお、TWSは2月9日にデジタルシングル『Nice to see you again (Korean Ver.)』をリリースし、1週間にわたりスペシャル活動を展開した。音楽番組では、ファンと一緒に紙飛行機を飛ばしたり、自転車に乗って登場したりと、ユニークなイントロパフォーマンスで話題を集めた。

『Nice to see you again (Korean Ver.)』は、日本デビューシングルのタイトル曲『はじめまして』を韓国語バージョンとして新たに再構築した楽曲で、再会の初々しいときめきを冬の澄んだ透明感のある感性で表現している。公開当日（9日）にはMelon「HOT100」やBugsリアルタイムチャートで上位圏にランクインし、Melon、Genie Music、Bugsなど主要音源サイトのデイリーチャート（2月14日付）でも好成績を記録した。さらにユーチューブ「人気急上昇ミュージック」とインスタグラム「人気上昇オーディオ」では2位を獲得した。

（記事提供＝OSEN）

