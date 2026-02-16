俳優イ・ビョンホンの女優妻、誕生日動画が思わぬ批判の的に？“喫煙”への視線が一層厳しく | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのジェニーによる室内喫煙騒動の後、今度は女優イ・ミンジョンの誕生日動画が思いがけない論争を巻き起こしている。

2025年7月に公開された動画のなかで、ジェニーはヘアメイクを受けている最中に電子タバコを吸う場面が捉えられ、物議を醸した。

室内喫煙はもちろん、煙をスタッフの方へ吹きかける様子が映し出されると、「配慮が足りない」との指摘とともに、パワハラ疑惑にまで発展。所属事務所OAエンターテインメントは、「不快感を与えたすべての方々に謝罪する」と頭を下げた。

こうしたなか、最近イ・ミンジョンがSNSに投稿した誕生日のショート動画が、また別の“タバコ演出”論争を巻き起こしている。

彼女は、「このショート動画が流行っていると、見本を見せてくる子たち…撮るのが面倒だったけど、言われたら一生懸命やる。HBD（ハッピーバースデー）皆、お祝いしてくれてありがとう…撮影もお疲れ様でした。Thanks a lot！！お返しはAHCのアイクリーム」という文章とともに、動画を投稿した。

動画のなかでイ・ミンジョンは、サングラスをかけたままケーキの前に立ち、ロウソクを口に加えて火をつけ、まるでタバコを吸っているかのようなポーズを取った。

その後、ロウソクをケーキに刺しながら妖艶な表情を見せると、すぐさま可愛らしいポーズを取り、愉快な雰囲気を醸し出した。

これに対し、一部のネットユーザーは、「タバコを連想させるポーズは注意する必要がある」「ジェニーの騒動直後であるため、より気を付けないと」という反応を示した。

その一方で、「実際に吸っているのではなく、コンセプトに合わせた動画に過ぎない」「過度な拡大解釈ではないか」「流行の動画を真似しただけ」として、過剰反応だという意見も少なくなかった。

実際の喫煙ではなく、演出であるという点で、ジェニーの事例とは性質が異なるという見方も出ている。ただし、最近芸能界全体において、喫煙のイメージへの人々の目が厳しくなっているだけに、些細な表現も問題に繋がってしまう雰囲気だ。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

