刺激的な大胆衣装から一転、清楚に…日本デビューも果たしたKISS OF LIFE、民族衣装で旧正月の挨拶 | RBB TODAY

昨年11月に日本デビューしたKISS OF LIFEが、上品な韓服姿を披露した。

ステージ上で見せる大胆な衣装から一転、伝統衣装の端正な美しさで清楚な魅力を見せている。

2月16日に公開された写真でKISS OF LIFEのメンバーたちは韓服を着こなし、旧正月連休の雰囲気を一層高めた。

「昨年1年間送ってくださった多くの愛と関心に、心から感謝しています。今年もより良い音楽とステージをお見せできるよう努力します。旧正月の連休は忙しい日常を少し手放し、大切な人たちとおいしい食事を分かち合いながら幸せな思い出を作ってほしいです」と、ファンに向けたメッセージも残している。

（写真＝S2エンターテインメント）KISS OF LIFE

KISS OF LIFEは今後、3月28日のソウル公演を皮切りに、アジアファンミーティングツアー「DÉJÀ VU」をスタートさせる。今回のツアーは韓国、日本、台湾、タイのアジア4カ国での開催が決定している。

ファンミーティングの熱気そのままに、4月からは新譜活動も展開する。現在は新アルバム発売に向けた最終準備に集中しており、アジアツアーとカムバック準備を並行するスケジュールの中でも、完成度の高い音楽とパフォーマンスのために全力を注いでいる。

所属事務所S2エンターテインメントは「ファンミーティングツアーでグローバルファンに直接会うと同時に、より成長した音楽的実力を込めた4月の新譜で期待に応えたい。KISS OF LIFEが見せる活発な活動に多くの関心をお願いしたい」とコメントした。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍グループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー。

