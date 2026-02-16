「年齢、どこ行った？」韓国屈指の“グラマラス女優”キム・ヘス　時を止めたような透明感に衝撃 | RBB TODAY

とても今年56歳になるとは思えない。女優キム・ヘスが公開した最新ビジュアルに、ネットがざわついている。

透明感あふれる肌と圧倒的オーラで、再び話題を呼んだ。

【写真】キム・ヘス、隠しきれない“ボリューム感”

キム・ヘスは最近、自身のインスタグラムを通じて、あるビューティーブランドと共にした写真を複数投稿した。

公開された写真の中でキム・ヘスは、白のオフショルダードレスを身にまとい、透明感のある輝く肌を披露しながら、優雅な魅力を放っている。

続く写真では、華やかなゴールドドレスで妖艶な雰囲気を醸し出す一方、ブラックジャケットを合わせたスタイリングで知的なカリスマ性も披露した。

特に正面を見つめるクローズアップカットでは、なめらかな肌の質感を際立たせ、健やかな美しさを証明している。

1970年生まれで今年56歳のキム・ヘスは、徹底した自己管理と変わらぬ美貌で、今なお多くの視線を集めている。

◇キム・ヘス プロフィール

1970年9月5日生まれ。韓国・釜山出身。中学3年生のときにCMモデルをはじめ、1986年に映画デビュー。以降、映画やドラマで数々の賞を受賞。1999年に主演したドラマ『グッキ』は、2006年に日本のNHK-BS2でも放映されたことも。主な出演作にドラマ『オフィスの女王』『シグナル』、映画『10人の泥棒たち』『コインロッカーの女』『修羅の華』『国家が破産する日』『ハイエナ －弁護士たちの生存ゲーム－』など。

