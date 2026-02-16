LE SSERAFIM・カズハ、“紐なしドレス”で見せた大人の色香…胸元ギリギリまで開いた衣装が話題 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、カズハが優雅な一面を見せた。

去る2月15日、カズハは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「ショーの前」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、アメリカ・ニューヨークで開催されたファッションブランド「KHAITE」のファッションショーに出席する前の様子を捉えたものである。

（写真＝カズハInstagram）

写真のなかのカズハは、美しいデコルテを露わにしたダークブラウンのストラップレスドレスを着用している。髪を端正にスタイリングし、夕陽と相まって優雅でありながらもクールな魅力が際立っている。

投稿を目にしたファンからは、「惚れてまうやろ」「綺麗かっこいいんですけど」「ルセラのスーパーモデル」といった反応が寄せられていた。

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、来る8月14～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

