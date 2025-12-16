「メガネの子だ！」と話題の&TEAM・ハルア、フレームレスメガネ姿の“完璧ビジュアル”に反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

&TEAMのハルアが、クールなビジュアルを披露し大きな注目を集めている。

ハルアは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、12月14日に東京・国立競技場で開催された『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』に出演した際のステージ衣装をまとったハルアの姿が収められている。

ブラックのジャケットにきらめく装飾が施されたシックなデザインが、ハルアの端正な顔立ちを際立たせている。

特に目を引くのは、フレームレスのメガネを合わせたスタイリングだ。シャープなヘアスタイルと相まって知的でクールな雰囲気を漂わせ、これまでとは一味違う大人びた魅力を放っている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）ハルア

この公演をきっかけに、観客の間で「メガネの子は誰？」と話題を集めた。SNS上でも注目を集め、投稿された写真には「ガチイケメンすぎ」「顔面国宝」「メガネの子だ！」「めっちゃ似合ってるよ」など、称賛のコメントが相次いでいる。

なお、ハルアが所属する&TEAMは、12月30日に『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）、12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』へ出演し、年末にかけて日本の大型音楽番組で存在感を示す予定だ。

