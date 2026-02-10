aespa・カリナ、異次元の美貌が話題！「CHANEL」のメイクでファッション誌に登場 | RBB TODAY

ガールズグループ aespaのカリナが、ファッション誌『Marie Claire Korea』デジタル版の表紙を飾った。

グローバルに活躍中のカリナは、歌手としての活動はもちろん、ファッション、ビューティーブランドからのラブコールを受け、存在感を高めている。

【写真】カリナ、タイツから覗く美脚に注目！福岡に出没

今回の表紙も、ラグジュアリーブランド「CHANEL（シャネル）」の美容ライン「シャネルビューティ」のアンバサダーとしてのカリナの地位を示すものである。

今回の写真は、デニムをテーマにしている。カリナは、彼女ならではの堂々とした、自然な雰囲気で、ステージ上とはまた異なる魅力を放ち、カバーモデルとして存在感を放った。

（写真＝『Marie Claire Korea』）カリナ

なお、カリナと「シャネル・ビューティ」がともにした今回の撮影は、『Marie Claire Korea』3月号と公式ウェブサイト、SNSを通じて見ることができる。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

■【写真】ほのかな色気…カリナ、ウエスト披露のレースブラトップ姿に「思わず叫んだ」

■【写真】「ありえない…」カリナ、胸元開いた“ピチッと”タンクトップで際立つグラマラス体型

■【写真】カリナ、スリットの入った細身黒ワンピで際立つ華奢さ…異次元のビジュアルで視線強奪