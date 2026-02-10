STAYC、関西地上波『せやねん！』に生出演決定！日本AL『STAY ALIVE』リリース記念イベントも開催 | RBB TODAY

ガールズグループSTAYC（ステイシー）が、日本での活動を本格化させる。

STAYCのスミンとユンが、2月14日放送のMBS（毎日放送）の情報バラエティ番組『せやねん！』に生出演することが決定した。

【写真】STAYC、「全員ビジュ担」も納得の美貌

STAYCにとって、関西エリアの地上波テレビ番組への生出演は今回が初となる。地元視聴者から厚い信頼と支持を集める同番組への出演を通じて、関西圏でのさらなる認知拡大とファン層の拡張を図る。関西ならではの雰囲気が広がるスタジオで、STAYCがどのような姿を見せるのかにも注目が集まる。

（写真提供＝OSEN）スミン、ユン

さらに、関西進出を記念したイベントも開催される。STAYCは、2月14日に大阪・MBSちゃやまちプラザにてミニフリーライブ「STAYC Valentine Special mini Free LIVE」を開催する。イベントは16時スタート予定で、14時から入場受付が行われる。当日は、MBSちゃやまちプラザ入口に整理券配布場所が設置され、来場者に整理券が配布される予定である。

（写真提供＝High Upエンターテインメント）通常版ジャケット

また、翌15日には、大阪・MBS毎日放送本社1階ちゃやまちプラザにて、日本1stフルアルバム『STAY ALIVE』の発売を記念したミニライブおよびリリースイベントの開催も決定している。

なお、STAYCの日本1stフルアルバム『STAY ALIVE』は2026年2月11日にリリースされる。日本アルバムのリリースをはじめ、現地のテレビ出演やイベント開催など、彼女たちの多彩な日本活動に期待が高まっている。

■【写真】STAYC・シウン、清楚なルックスからは想像できないボリューム感

■【話題】STAYC・ユン、海外ラッパーに写真無断盗用被害…著作権法違反訴え

■【注目】一人当たり約2000万円？STAYC、2023年の精算金額が判明