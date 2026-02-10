チャウヌの200億ウォン脱税疑惑、納税者連盟が情報流出を問題視　税務公務員・記者を告発へ | RBB TODAY

ボーイズグループASTROのチャウヌが、約200億ウォン（約20億円）規模の税金追徴をめぐる論争に巻き込まれるなか、市民団体が税務情報の流出を問題視し、法的対応に乗り出した。

韓国納税者連盟は「2月10日11時、チャ・ウヌの税務調査に関する課税情報をメディアに流出させた身元不明の税務公務員と、これを最初に報じた記者を、個人情報保護法違反および公務上秘密漏洩の疑いで、警察庁国家捜査本部に告発する」と発表した。

【画像】韓国国防部、チャウヌを“切り捨て”

これに先立ち、チャウヌは昨年7月、ソウル地方国税庁からの非定期税務調査を受け、200億ウォンを超える税金を追徴されたと伝えられている。国税庁は、チャウヌが母親名義の法人を通じて所得を分散させたとみている。一方、チャウヌ側は、当該法人について実質的なマネジメント業務を担ってきた正当な会社であるとして、こうした見解に真っ向から反論している。

納税者連盟は、納税者の権益保護を目的とする税務専門の市民団体で、1月29日に配布した報道資料を通じて「税金を追徴されたという事実だけで脱税者として扱うのは、国家権力中心の発想だ」と批判し、チャウヌを擁護した。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

さらに同連盟は、「チャウヌの母親名義の法人を、事実関係が確認されていないまま『ペーパーカンパニー』と規定することは、無罪推定の原則に反する」と指摘。「今後の訴訟手続きにおいて、納税者の権益を侵害する恐れが大きい」と強調した。

チャウヌは先月、SNSを通じて「租税に関する手続きに誠実に臨み、最終的な判断に従って責任を果たす」とコメントし、慎重かつ謙虚な姿勢を示している。

国家捜査本部による捜査が本格化すれば、課税情報がどのような経路でメディアに流出したのかが、今後の主要な争点となる見通しだ。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。

