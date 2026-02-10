ILLIT、初の日本レコード協会ゴールドディスク認定獲得！日本SG『時よ止まれ』が人気 | RBB TODAY

ガールズグループ ILLITが、日本で音源・アルバムセールスともに好成績を収めている。

2月10日、日本レコード協会によると、ILLITの日本1stシングル『時よ止まれ』が、1月基準で累計出荷枚数10万枚を超え、ゴールドディスク「ゴールド」認定を獲得した。

日本レコード協会は、毎月のアルバム累計出荷枚数を基準に「ゴールド」（10万枚）、「プラチナ」（25万枚）、「ダブル・プラチナ」（50万枚）などに区分して認定を行っている。

ILLITは日本正式デビューシングルで、初のゴールドディスク認定を受け、高い人気と影響力を証明した。

『時よ止まれ』は、終わらないでほしいと願うキラキラと輝く青春の瞬間を捉えた作品で、ILLITらしい流行りのサウンドで中毒性の高い4曲が収録されている。

同シングルは、2025年9月のリリース直後、オリコン「週間シングルランキング」とビルボード・ジャパン「トップシングルセールス」で上位にランクインした。

シングルと同名のタイトル曲をはじめ、収録曲『Topping』は、それぞれバラエティ番組の主題歌や広告の音楽に起用され、話題になった。

ILLITの存在感は、ストリーミング部門でもすでに証明されている。デビュー曲『Magnetic』は、リリースから約10カ月で、日本レコード協会からストリーミング部門の「ダブル・プラチナ」（累計再生回数2億回）認定を受け、歴代のガールズグループの楽曲のうち、最短で新記録を打ち立てた。

また、日本デジタルシングル『Almond Chocolate』は、2025年にリリースされた海外アーティストの楽曲のうち、最も早く「ゴールド」（累計再生回数5000万回）認定を獲得し、「第67回 輝く！日本レコード大賞」では、「優秀作品賞」を受賞した。

1stミニアルバム『SUPER REAL ME』の収録曲『Lucky Girl Syndrome』も着実に再生回数を伸ばし、2025年8月に「ゴールド」認定を得ている。

なお、ILLITは7都市で初のツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START’」を開催し、ファンと対面する。同公演は来る3月14日、ソウルで幕を開け、愛知、大阪、福岡、兵庫、東京を経て、香港でフィナーレを飾る予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

