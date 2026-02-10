LE SSERAFIM、1stSG『SPAGHETTI』がオリコン週間1位に！海外女性アーティスト3年ぶりの快挙 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、止まらぬ快進撃を見せている。

LE SSERAFIMが昨年10月にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』が、2月16付のオリコン「週間シングルランキング」(集計期間2月2日～8日）で1位を獲得した。

これは、海外女性アーティストとして3年ぶりとなる同ランキングでの1位獲得であり、“トップガールズグループ”としての存在感を証明した。

また『SPAGHETTI』は、2週間前の同ランキングで14位（2月2日付）にランクインした後、先週は8位（9日付）まで順位を上げ、最新ランキング（16日付）で1位を獲得。発売から約3か月経った現在、異例のランキング急上昇を見せており、初めての1位を記録した。さらに、2月2日付のオリコン「デイリーシングルランキング」でも1位を獲得するなど、根強い人気と再び注目度が高まっていることを示した。

LE SSERAFIMは、1月31日・2月1日、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米を巡った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を華々しく締めくくった。

ソウルでのアンコール公演は、チケット販売開始後早々に2日間の公演が全席完売を記録。公演当日はグローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」のオンラインライブストリーミングで生配信も実施され、日本をはじめアメリカ、イギリスなど57の国や地域のファンが時間を共にし、世界中のファンから熱い反響を呼んだ。

2月2日には、日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』への初出演が発表され、大きな話題を集めた。初のワールドツアー大成功に続き、大型フェスへの出演が発表されたことで、LE SSERAFIMの2026年の活動にK-POPファンはもちろん、世界中の音楽ファンから大きな関心が寄せられている。

LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』は、ユーモアあふれる多彩なパフォーマンスと中毒性の高い音楽で、韓国や日本のみならず、世界中で大きな人気を集めている。タイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、リリース直後の10月27日午前10時時点で、計55の国や地域でiTunes「トップソング」1位を獲得したほか、計81の国や地域の「トップソング」にチャートインし、自己最多記録を達成した。

また、世界2大ポップチャートに挙げられる米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（50位）と英オフィシャルシングルチャート「TOP100」（46位）でキャリアハイを達成。さらに、Spotifyでは、音源リリースから約7週間で累積再生数が1億回を突破し、自己最短となる1億回再生を達成するなど、グローバルヒットを記録している。

止まらぬ快進撃で世界を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に期待が高まっている。

◇LE SSERAFIMとは？

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

