新人賞7冠のHearts2Hearts、約4カ月ぶりに新曲『RUDE!』でカムバックへ　2026年の活動本格化 | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、2026年の“本格始動”に乗り出す。

Hearts2Heartsは来る2月20日18時、各音楽配信サイトを通じてシングル『RUDE!』を公開する。

昨年10月に発表した1stミニアルバム『FOCUS』以来、約4カ月ぶりの新曲だ。

これまで、神秘的で幻想的な雰囲気の『The Chase』、明るく前向きなエネルギーを打ち出した『STYLE』、洗練されたメロディが印象的な『FOCUS』など、多彩な楽曲で独自の音楽世界を築いてきたHearts2Heartsだけに、新曲『RUDE!』で披露する新たな音楽とパフォーマンスにも、グローバルファンの関心が集まっている。

（画像提供＝SMエンターテインメント）『RUDE!』

Hearts2Heartsは昨年、「2025 MAMA」「MMA 2025」をはじめとする主要K-POP授賞式で新人賞7冠を達成。さらにアメリカの「2026 iHeartRadio Music Awards」の「Best New Artist（K-pop）」部門にノミネートされるなど、新人グループとして際立った存在感を示してきた。

今年も『RUDE!』でのカムバックを皮切りに、さらなる活躍が見込まれている。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

なおHearts2Heartsは、2月14日にバンコクのラジャマンガラ国立競技場で開催される『SMTOWN LIVE』に出演するほか、2月21～22日にソウルで初のファンミーティングを実施する。

さらに3月19日（現地時間）にニューヨーク、3月22日にロサンゼルスで北米ショーケースを行い、3月28日にはジャカルタでファンミーティングを開催する予定だ。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。同年、新人賞7冠を達成した。

