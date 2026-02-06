ENHYPEN・ZEROBASEONEら受賞！K-POP授賞式「2026 D AWARDS」事前受賞者を発表 | RBB TODAY

K-POP授賞式「2026 D AWARDS」が、本式を前に事前受賞者を公開した。

「2026 D AWARDS」は2月6日、独自の事前表彰制度である「プレ・アナウンスメント（Pre-Announcement）」を通じて受賞者を発表し、11日に開催される本式への期待感を高めた。同制度は、昨年に続き2回目の実施となる。

【話題】ENHYPEN・ヒスン、「D AWARDS」人気賞1位に！

まず、世界的な舞台での成果を評価する「ベストツアー（Best Tour）」には、ワールドツアー「WALK THE LINE」を成功裏に開催したENHYPENが選ばれた。完成度と芸術性を基準に選定される「ベストレコーディング（Best Recording）」には、P1Harmonyの『DUH!』とBOYNEXTDOORの『The Action』がそれぞれ名を連ねた。

大衆的な成果を基準とする「ベストソング（Best Song）」には、NCT WISHの『poppop』とiznaの『SIGN』が選定された。NCT WISHは、SNSを基盤としたコミュニケーション力と拡散力を評価する「ベストソーシャルコンテンツ（Best Social Contents）」部門の初代受賞者にも選ばれている。

（画像＝「D AWARDS」）

ステージパフォーマンスに焦点を当てた「ベストステージ（Best Stage）」は、xikersとNEXZが受賞。男女各2組ずつ選ばれる「ベストグループ（Best Group）」には、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、NMIXX、iznaが名を連ねた。

映像部門では、ZEROBASEONEの『ICONIK』が「ベストビデオ（Best Video）」に選出された。また、ZEROBASEONEのメンバーであるマシューとゴヌクが歌唱したドラマ『スタディーグループ』の挿入曲『Backpacker』は、「ベストOST」を受賞している。

振付部門の「ベストコレオグラフィー（Best Choreography）」は、『Pookie』で話題を集めたFIFTY FIFTYが受賞。「ベストバンド（Best Band）」はQWERが2年連続で選ばれ、成長賞を意味する「D AWARDSブレイクスルー（BREAKTHROUGH）」は82MAJORが受賞した。また、「D AWARDSディスカバリー 今年の発見」には、Hi-Fi Un!corn、AHOF、AxMxP、チェ・リブがそれぞれ選定された。

（画像＝「D AWARDS」）

なお、韓国メディア『スポーツ東亜』が主催する「第2回 D AWARDS with upick」は、2月11日18時より、ソウルの高麗（コリョ）大学・ファジョン体育館で開催される。

