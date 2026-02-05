ENHYPEN・ジェイ、美形際立つ“短髪イメチェン”に反響続々「超似合う」「爽やかすぎる」 | RBB TODAY

ENHYPENのジェイが、爽やかなニューヘアでファンの心を掴んだ。

ジェイは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ジェイ、Mrs. GREEN APPLEとの豪華SHOT

公開された写真には、短髪にイメージチェンジしたジェイの姿が収められている。すっきりとしたヘアスタイルが端正な顔立ちをより一層引き立て、洗練された雰囲気を漂わせている。ラフなフーディーとデニムを合わせたシンプルな装いが、ジェイの爽やかでクールな魅力を際立たせた。

投稿を見たファンからは、「超似合う」「爽やかすぎる」「本当に美形…」「綺麗な顔がよく見える」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ジェイ

なお、ジェイが所属するENHYPENは、2月6日に開幕する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」で、世界へ連帯のメッセージを届ける予定だ。3rdミニアルバム『MANIFESTO : DAY 1』の収録曲「SHOUT OUT」がチームコリア（韓国代表選手団）の公式応援歌に選定されており、大舞台に挑む選手たちに活力を吹き込む。

