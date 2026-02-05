ENHYPEN、テーマパークのような没入型ミュージアムが開幕！五感で体感する“ヴァンパイア”の世界観 | RBB TODAY

ENHYPENの軌跡を辿る没入型楽曲体感ミュージアム「House of Vampire ～Dive into ENHYPEN Chronicle～」が、本日2月5日（木）より新宿住友ホールにて開催されている。

ENHYPENは2020年のデビュー以来、独自の「ヴァンパイア」コンセプトで愛され、重厚なストーリーと楽曲世界を展開し、世界中のファンを魅了し続けてきた。

本展は、アーティストのコンセプトとこれまでの楽曲群を重ね合わせ、最新の空間演出技術によって再構築された体験型展示だ。展示の枠を超え、テーマパークのアトラクションを彷彿とさせる体験を通じて、ENHYPENが紡ぐ重厚な楽曲世界へ来場者を誘う。

本日、待望の開幕を迎え、これまでベールに包まれていた「ヴァンパイアの館」内部の様子を捉えたオフィシャルカットが公開された。

『House of Vampire ～Dive into ENHYPEN Chronicle～』「第五章：告白の中庭」

本ミュージアムの期間限定フォトカードなどの特典付きチケットは、チケット購入サイトにて、日本国内および海外向けに販売中だ。

楽曲世界に“飛び込む”没入体験

タイトルの「Dive into ENHYPEN Chronicle」が示す通り、本ミュージアムはENHYPENが5年間紡いできた重厚な楽曲世界に、まるで自ら飛び込んだかのような没入体験を提供する。

最大の見どころは、全編「完全撮り下ろし」×「新作衣装」による圧倒的なビジュアル表現だ。5年間のクロニクル（年代記）を、本展のためだけに企画・演出されたストーリーと多層的な演出によってアップデート。ミュージックビデオでも見ることのできない、ヴァンパイアの世界を表現するメンバーの演技にも注目したい。

『House of Vampire ～Dive into ENHYPEN Chronicle～』「第三章：宣言のギャラリー」

7人のヴァンパイアが棲む館を巡る物語

来場者は「同じ血族（コウモリ）」となり、デビュー作の『BORDER：DAY ONE』から『ROMANCE：UNTOLD -daydream-』まで、ENHYPENの音楽とストーリーをテーマにした部屋を巡る。

とある館への招待状から始まるこの旅は、一歩足を踏み入れれば現実が消え去り、まるで五感が支配されているかのような感覚を味わうことができる。

入場時のコウモリへの“変身”を演出する仕掛けや、フラッシュ撮影によって画面が劇的に変化するフォトスポットなど、物語への没入感を高める仕掛けを随所に配置。物語の終盤には、来場者自身の選択によって辿り着くエピローグが変化する「インタラクティブエンディング」が待ち受けている。

『House of Vampire ～Dive into ENHYPEN Chronicle～』「第一章：覚醒のゲストルーム」

フラッシュ撮影で全く異なるビジュアルが写るフォトスポット

ハイエンド機材と最新技術が実現した「圧倒的な臨場感」

ハイライトとなる「第五章：告白の中庭」では、3D対応LEDディスプレイ・システム「Immersive LED System」を採用。幅10.2m×高さ4.8mの巨大スクリーンに、アーティストがその場に実在するかのような驚異の実像感を現出させる。

現実に立体映像が溶け込む「超現実」の体験 として、ヒビノ社が運用に関する技術ライセンスを持つ、米Liminal Space社の三次元LED技術「Ghost Tile」を搭載した「Immersive LED System」により、画面前の現実空間装飾と立体映像がシームレスに融合。専用の3Dグラスを着用することで、空間の奥行きと映像が一体化した新次元の没入体験を提供する。

人間の視覚を再現した8K高画質映像 も体感でき、ソニーのハイエンドシネマカメラ「VENICE 2」と、カメラヘッド延長システム「VENICEエクステンションシステムMini」を2セット使用し、ステレオ撮影を実施。小型カメラヘッドを用いることで、人間の平均的な瞳孔間距離（約64mm）にカメラを設置することが可能となり、自然で臨場感のある3D効果を発揮する8K高画質映像の撮影を実現した。

「Immersive LED System」を使用した「第五章：告白の中庭」

「まるで感覚が支配されているかのような体験」を生み出すため、ヒビノ社の研究開発拠点「Hibino Immersive Entertainment Lab」にて、3社共同で映像・音響・照明技術の効果実験および最適な組み合わせに関する綿密な検証を行った。

新大久保商店街のフラッグをジャック！

楽しめるのはミュージアムだけではない。2月12日までの期間、新大久保商店街（大久保通り）では、本ミュージアムのフラッグが通りを彩る「フラッグジャック」を実施する。

今後は、新宿エリアの主要商業施設での案内告知も予定されており、周辺エリアから会場までの期待感を高めていく予定だ。

『House of Vampire ～Dive into ENHYPEN Chronicle～』新大久保商店街フラッグ

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

