日本を代表する“恋愛ドラマの女王”、BTS・Vに思わず反応！SNSで注目集まる「これは、誰ですか？」 | RBB TODAY

日本のトレンディドラマを代表する脚本家・北川悦吏子が、BTS・Vの広告を見て関心を示し、話題を呼んでいる。

2月4日、北川悦吏子は自身のX（旧Twitter）に「あのお。これは、誰ですか？誰かわかる人いたら教えてください。」というコメントとともに、Vの広告写真を投稿した。

北川が目にした写真は、Vが公式アンバサダーを務めているアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」のキャンペーン広告である。広告は現在、東京メトロ銀座駅や表参道駅などの主要駅にて展開されている。

（画像＝北川悦吏子X）

北川悦吏子は、フジテレビ系『素直になれなくて』『あすなろ白書』『ロングバケーション』『空から降る一億の星』、TBS系『愛していると言ってくれ』『オレンジデイズ』など数々のヒット作を手がけてきた名脚本家だ。TBS系『ビューティフルライフ～ふたりでいた日々～』では、日本最高峰のドラマ脚本賞である向田邦子賞を受賞した。さらに、1996年放送の『ロングバケーション』は社会現象にまで発展し、主演の木村拓哉を日本を代表する俳優へと押し上げた作品として知られている。

（画像＝パラダイスシティ）V

Vの広告に触れた北川の投稿には、ファンだけでなく日本の一般ユーザーからもコメントが相次いだ。数時間後、北川は追加投稿で「ありがとう。さすがにBTSは知ってた。知ってる人だったのに、わからなかったわ。うわっ、すごいな。と駅のホームで思ったものでつい聞いてしまった（いっぱいポスターあった）。すごい迫力でした。」と綴り、Vが残した印象を明かした。

なお、Vが所属するBTSは、3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバックする予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

