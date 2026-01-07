エイベックスの美男美女が新年の抱負、上坂樹里は髙石あかりからの朝ドラバトンタッチに「ワクワク」 | RBB TODAY

エイベックス・マネジメント・エージェンシー晴れ着お披露目会がこのほど都内にて開催され、所属する生見愛瑠、髙石あかり、上坂樹里、松尾そのま、佐藤三兄弟、荒井啓志、石川愛大が華やかな晴れ着姿で新年の抱負を語った。

エイベックス・マネジメント・エージェンシー晴れ着お披露目会【写真：竹内みちまろ】

女優としての活躍もめざましい生見は2026年は年女になるといい、「2025年はわりと準備期間のような年」だったと回顧。2026年は準備期間に蓄えたものを「みなさんにたくさん見て頂けるような年になったらいいなと思います」とにっこり。新年の抱負として「駆け上がる」という言葉を記し、「止まることなく。休まず働き続けたいなと思います」と目を輝かせた。

放送中の朝ドラ「ばけばけ」でヒロイン・松野トキを演じる髙石。「2025年はたくさんの方に支えられてたくさんの“学び”を得た年」と振り返った。「今年はその“学び”をもって皆様にいいものをお届けできるように精一杯頑張りたいと思います」と声を弾ませた。

朝ドラヒロインとしての実感などを尋ねられると「お会いしてくださる皆さん、見てくださる皆さんのお声を毎日聞きながらメイクをしたりしている時間があります。声を聞きながら撮影できるという今の状況はなかなかないことなのですごくありがたいなと思います。家族であったり、友人であったり、身の回りの知り合いの方だったりが『今日の回は“どこそこ”がよかった』と細かく教えてくれたりします。非日常のような。でも、これが日常であることをすごく大切に思いながら頑張っていきたいなと思います」と心境を言葉に。

髙石は今年、同じ事務所の上坂に朝ドラヒロインをバトンタッチする。上坂からオーディションを受けると聞いたときにバトンタッチのことが頭に浮かんだそう。そのとき頭に浮かんだことが現実になるとは「信じられないです」と驚き顔で心境を明かした。

2026年前期朝ドラ「風、薫る」でW主演を務める上坂は「2025年はたくさんのご縁に恵まれて、自分にとって環境が大きく変わった年でした。2026年もお仕事に精一杯向き合っていきたいです」と新年の抱負を言葉に。朝ドラヒロインのバトンタッチについては「信じられないですよね。ドンドンその日が近づいてきているので、とてもワクワクしています」と目を輝かせた。

