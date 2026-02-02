ATEEZ、“ポストアポカリプス”ムードで視線独占！圧巻の世界観をまとったキャラクターポスター公開 | RBB TODAY

ATEEZが、圧倒的な世界観をまとったビジュアルを公開し、ファンの心を掴んだ。

2月2日、所属事務所KQエンターテインメントは公式SNSを通じてATEEZの13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』のキャラクターポスターを公開した。

【写真】ソンファ、プールで輝く"彫刻腹筋"

公開されたイメージには、ポストアポカリプスなムードの中で、ATEEZの華やかなビジュアルが収められており、ひと目で視線を奪う仕上がりとなっている。メンバーそれぞれの個性が際立つ多彩なポーズと感覚的な表情で、“8人8色”の魅力を存分に発揮し、世界中のファンから爆発的な反応を呼び起こした。

（写真＝KQエンターテインメント）

メンバーたちはそれぞれ異なる背景の中で、鋭い眼差しと圧倒的なカリスマ性を放ち、まるでファッション誌のような雰囲気を演出。見る者の期待感を高めるキャラクター性で、新アルバムへの関心を一層高めている。

ATEEZの13thミニアルバムは、彼らの最も輝く瞬間を描く『GOLDEN HOUR』シリーズを引き継ぐ作品で、暴風の中でも信念を貫き、前に進もうとするATEEZの意志が込められている。

同アルバムには、タイトル曲『Adrenaline』をはじめ、『Ghost』『NASA』『On The Road』『Choose』など多彩なジャンルの楽曲が収録されており、世界中の音楽ファンから熱い注目が集まっている。

ATEEZの13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』は、2月6日午後2時にリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ATEEZ・サン、非現実的なほどに鍛え上げられた身体に視線釘付け「腕ばかり見ちゃう」

■【写真】ミンギ、「眼鏡×タイトシャツ」で“大人の色気”が限界突破！厚い胸板にファン釘付け

■【写真】「沖縄来てたの!?」ATEEZ・ソンファ、海が似合う爽やかな白シャツ姿にトキメキ