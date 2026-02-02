KFCメニューと相性抜群のワイン3本を厳選！エノテカ、500円分デジタルKFCカード付き限定セットを本日発売 | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンとエノテカのコラボ企画「今宵はチキンとワインで乾杯！」キャンペーンが2月2日から実施される。

KFC｜エノテカ「今宵はチキンとワインで乾杯！」

同キャンペーンでは、KFCメニューと相性抜群のワイン3本とデジタルKFCカード(500円分)をセットにした「最強KFCワイン3本セット」を360セット限定販売する。「エノテカ・オンライン」にて販売され、価格は税込7205円。数量限定でなくなり次第終了となる。

さらに、プロが厳選したKFCメニューとエノテカのワインのペアリングを特設サイト上で公開された。「オリジナルチキン」と「カイケン・ウルトラ・ピノ・ノワール(アルゼンチン/赤ワイン)」のペアリングでは、ワインの樽由来による上品で奥行きのある香りが、「オリジナルチキン」の香ばしさや11種類のハーブ&スパイスを引き立てる。ワインのフルーティーで軽やかな味わいは柔らかな若鶏の食感と調和し、噛むほどに広がる若鶏の風味とワインの心地よい余韻が重なる。

「カーネルクリスピー」と「セレステ・ヴェルデホ(スペイン/白ワイン)」のペアリングでは、ワインの芳醇な味わいと特徴的なグリーンの香りが、「カーネルクリスピー」のニンニクと醤油ベースの香ばしく豊かな味わいを引き立て、口の中で見事な一体感を生み出す。柔らかな鶏むね肉のあっさりとした食感に、シルキーな口当たりのリッチな白ワインを合わせることで、さらに奥行きのある味わいになる。

「カーネルクリスピー」 と 「セレステ・ヴェルデホ（スペイン/白ワイン）」

「ビスケット」と「カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット(イタリア/スパークリングワイン)」のペアリングでは、甘さと酸味のバランスに優れたフルーティーなスパークリングワインが、バター風味が広がる「ビスケット」の味わいをさらに引き立て、リッチな味わいが楽しめる。ハニーメイプルをたっぷりかければ、濃厚で贅沢なデザートとして味わえる。

「ビスケット」 と 「カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット（イタリア/スパークリングワイン）」

また、両社の公式Xでは、「エノテカ・KFCコラボ 今宵はチキンとワインで乾杯！Xフォロー&リポストキャンペーン」を2月2日から実施する。KFCの看板商品「オリジナルチキン」やサイドメニューの「ビスケット」と一番よく合うワインとしてエノテカソムリエが厳選したワイン2種類とKFCカード(1000円分)をセットに、抽選で100名にプレゼントする。