春のセンバツ甲子園2026、出場校32校が決定！初出場は帝京長岡・高知農 | RBB TODAY

30日、日本高等学校野球連盟（日本高野連）が公式サイトで、第98回選抜高校野球大会の出場校32校を発表した。今回は一般選考30校に加え、21世紀枠2校を含む計32校が出場する。初出場は一般枠の帝京長岡（新潟）と21世紀枠の高知農（高知）の2校。出場校および補欠校一覧は以下の通り。
■出場校（一般枠）
北海道：北照（13年ぶり6回目）
青森：八戸学院光星（2年ぶり12回目）
岩手：花巻東（2年連続6回目）
宮城：東北（3年ぶり21回目）
栃木：佐野日大（12年ぶり5回目）
埼玉：花咲徳栄（6年ぶり6回目）
山梨：山梨学院（5年連続9回目）
千葉：専大松戸（3年ぶり3回目）
東京：帝京（16年ぶり15回目）
神奈川：横浜（2年連続18回目）
新潟：帝京長岡（初出場）
新潟：日本文理（12年ぶり6回目）
愛知：中京大中京（5年ぶり33回目）
岐阜：大垣日大（2年連続7回目）
三重：三重（8年ぶり14回目）
滋賀：近江（2年ぶり8回目）
滋賀：滋賀学園（2年連続4回目）
奈良：智辯学園（5年ぶり15回目）
大阪：大阪桐蔭（2年ぶり16回目）
兵庫：神戸国際大付（5年ぶり6回目）
兵庫：東洋大姫路（2年連続10回目）
広島：崇徳（33年ぶり4回目）
山口：高川学園（42年ぶり2回目）
香川：英明（3年ぶり4回目）
徳島：阿南光（2年ぶり3回目）
福岡：九州国際大付（4年ぶり4回目）
長崎：長崎日大（3年ぶり5回目）
熊本：熊本工（9年ぶり22回目）
鹿児島：神村学園（2年ぶり7回目）
沖縄：沖縄尚学（2年連続9回目）
■出場校（21世紀枠）
長崎：長崎西（75年ぶり2回目）
高知：高知農（初出場）
■補欠校（地区別）
北海道：白樺学園
東北：聖光学院（福島）／八戸工大一（青森）
関東：浦和学院（埼玉）／甲府工（山梨）
東京：関東一
北信越：敦賀気比（福井）／星稜（石川）
東海：聖隷クリストファー（静岡）／常葉大菊川（静岡）
近畿：橿原学院（奈良）／天理（奈良）
中国：下関国際（山口）／倉敷商（岡山）
四国：明徳義塾（高知）／藤井（香川）
九州：小林西（宮崎）／日本ウェルネス（沖縄）
■補欠校（21世紀枠）
北海道：士別翔雲
東北：名取北（宮城）