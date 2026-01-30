NCT・テン、4年連続でパリ・ファッションウィークに参加！余裕ある佇まいで会場を魅了 | RBB TODAY

NCTのテンが、今年もパリ・ファッションウィークを鮮やかに彩った。

テンは1月27日（現地時間）、フランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「SAINT LAURENT（サンローラン）」の「Saint Laurent Men’s Winter 2026 Show」にブランドアンバサダーとして出席。4年連続でパリ・ファッションウィークに参加し、唯一無二の存在感を放った。

この日、テンはベルトでアクセントを加えたモーヴピンクのトレンチコートに、パープルのシルクシャツとシルクタイ、ワイドパンツを合わせ、シンプルながらも洗練されたスタイリングを披露。会場からは大きな反響が寄せられた。

（写真＝SMエンターテインメント）テン

テンはフロントロウで世界的スターたちとともにショーを観覧し、終始余裕ある佇まいでファッションウィークを楽しんだ。会場に集まったファンへ温かく挨拶をする姿や、現地メディアのスポットライトを一身に浴びる様子が注目を集めた。

（写真＝SMエンターテインメント）テン

NCTおよびWayVとしてのグループ活動に加え、ソロとしても精力的に活躍するテンは、昨年リリースした2ndミニアルバムのタイトル曲『STUNNER』で、2025年のタイ・Spotifyにおける最多ストリーミング楽曲に選ばれた実績を持つ。

なお、テンが所属するWayVは、1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

（記事提供＝OSEN）

