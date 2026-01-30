BTS、日本レコード協会ストリーミング部門で新認証！『Yet To Come』『Love Maze』がプラチナ＆ゴールドに | RBB TODAY

BTSが、日本レコード協会で新たにストリーミング認証を追加した。

1月30日、日本レコード協会によると、BTSのアンソロジーアルバム『Proof』のタイトル曲『Yet To Come』と3rdフルアルバム『LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’』収録曲『Love Maze』が、2025年12月時点の累計再生数でそれぞれ1億回、5000万回を突破し、ストリーミング部門で「プラチナ」「ゴールド」認証を獲得した。

日本レコード協会は、楽曲の累計再生数（ストリーミング部門）に応じて、ゴールド（5000万回以上）、プラチナ（1億回以上）、ダイヤモンド（5億回以上）に区分し、毎月認証を付与している。

BTSはこれまでに計16の「プラチナ」と48の「ゴールド」認証を保有している。特にヒット曲『Dynamite』と『Butter』で「ダイヤモンド」認証を獲得しており、これはK-POPとして初かつ唯一の記録だ。

今回認証を獲得した『Yet To Come』は、BTSが歩んできた音楽の軌跡を振り返ると同時に、さらに輝く未来を約束する楽曲。『Love Maze』は、迷路の中ですれ違わずにいたいという思いを描いた楽曲で、世界中のARMY（ファンダム名）に向けたメッセージが込められている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

2曲のストリーミング再生数の伸びは、完全体カムバックを控え、BTSのメッセージを改めてかみしめようとするグローバルファンダムの期待が反映されたものとみられる。

BTSは3月20日13時、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。約3年9カ月ぶりの完全体カムバックとなり、期待が高まっている。新作には全14曲が収録され、チームのアイデンティティや郷愁、深い愛といった普遍的な感情を描く。

なお、BTSは4月9日の高陽総合運動場メインスタジアム公演を皮切りに、全34都市82公演に及ぶ大規模なワールドツアーに突入する。高陽公演をはじめ、北米・欧州ツアー計41公演が全公演即完売となった。

（記事提供＝OSEN）

