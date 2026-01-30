BLACKPINK、約3年5カ月ぶりの“完全体”アルバム『DEADLINE』コンセプトティザー公開！ | RBB TODAY

BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』のコンセプトティザーを公開し、世界中のファンの期待を高めた。

1月30日、所属事務所YGエンターテインメントは公式ブログに『[DEADLINE] CONCEPT TEASER』を掲載。メンバーの肖像をクローズアップしたビジュアルで、新アルバム全体のムードやコンセプトの一端が明らかになった。

抑制の効いたモノクロトーンの演出とミニマルな構成が、どこか緊張感を漂わせる。気品あふれるアップスタイル、大胆なアクセサリー、フォトジェニックなポージング、そして純白のドレスに添えられた指先のディテールに至るまで、すべてが魅惑的な雰囲気を放ち、視線を奪った。

一つの芸術作品を思わせる感覚的な演出と、BLACKPINKの唯一無二のオーラが融合して生まれるシナジーに注目が集まっている。わずかに公開されたビジュアルだけでもインパクトは十分で、ファンの間では、本作を通じて展開されるBLACKPINKの新たな音楽世界への想像が膨らんでいる。

BLACKPINKは、2月27日午後2時に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースする。2ndフルアルバム『BORN PINK』以来、約3年5カ月ぶりとなる完全体でのアルバムだ。新曲を発表するたびにK-POPの新たな記録を塗り替え、世界の音楽市場を揺るがしてきた彼女たちが、今回のカムバックでどのような新たな記録を打ち立てるのか、注目が集まっている。

なお、BLACKPINKは最近、世界16都市・全33公演に及ぶワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR 」を盛況のうちに終了した。K-POP女性アーティストとして初めてイギリス・ロンドンのウェンブリー・スタジアムに立つなど、世界各地のスタジアム公演で完売を記録し、“ワールドクラス”の地位を改めて証明した。

