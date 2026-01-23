ILLIT、デビュー曲『Magnetic』がオリコン累積100万PT突破！海外女性アーティスト史上3組目の快挙 | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）の歴史的ヒット曲『Magnetic』が、日本で新たな記録を打ち立てた。

1月22日、オリコンが発表した2026年1月26日付「オリコン週間合算シングルランキング」によると、ILLITの1st Mini Album『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』は、週間0.4万PT（3,985PT）を記録。累積ポイントは100.2万PTに達した。

これにより、ILLITにとって初の“累積100万PT超え”楽曲が誕生した。また、同ランキングで100万PTを達成した海外女性アーティストは3組目となり、音源リリースから達成までのスピードは、海外女性アーティスト歴代2位という快挙も成し遂げた。

2024年3月にリリースされたILLITのデビュー曲『Magnetic』は、好きな相手に惹かれる気持ちを磁石になぞらえた一曲。「スーパー引力」というユニークな歌詞と中毒性のあるメロディーが特徴で、指を活用したポイント振り付けは世界的なチャレンジブームを巻き起こし、10代・20代を中心にトレンドを席巻した。

『Magnetic』は、リリース直後から韓国の主要音源チャートで1位を席巻しただけでなく、K-POPデビュー曲として初・最短でアメリカ・ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」と、イギリスの「オフィシャル・シングル・トップ100」にもランクイン。さらに、2024年を代表するヒット曲として各種グローバル年間チャートにも名を連ね、K-POP楽曲の中でも最高順位を記録した。

こうした成果を追い風に、ILLITはグローバル音楽授賞式で新人賞7冠を達成。昨年11月には、K-POPグループのデビュー曲として歴代最速でSpotifyの7億ストリーミングを突破し、ロングヒットを続けている。

一方ILLITは、今年1月13日にTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマに起用されたJapan 2nd Digital Single『Sunday Morning』をリリースした。TikTokでバイラルヒットを生み出してきた数々の楽曲を手がける、2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加し、すでにTikTokを中心に多くのダンスチャレンジが拡散されている。

各種チャートでも好成績を残し、AWAのリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得。ミュージックビデオは日本のYouTube「デイリー人気ミュージックビデオ」で7位（1月13日付）にランクインし、同チャートに名を連ねた海外アーティストの中で最高順位を記録した。新曲でも“音源強者”としての存在感を改めて証明している。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

