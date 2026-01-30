「生きること自体がつらい」「生きていなくてもいい」命の危機が続く韓国元アイドルたち、悲痛な訴え | RBB TODAY

今年に入り、元K-POPアイドルたちの悲痛な訴えが続いている。

命が危ぶまれるほど深刻な状態にあることをうかがわせる内容だ。

【写真】リジ「人生が終わった」と号泣

ガールズグループAFTERSCHOOL出身のリジは1月28日、インスタライブを行い、ファンとリアルタイムで交流した。楽しい時間となるはずだった配信の中で、リジは「うつが本当にひどい」と切り出し、「芸能人として生きることは、すべてがさらけ出される人生だ」と心境を吐露した。

続けて、「うつがあまりにもひどく、生きるか死ぬかといった話をしていたら、TikTokの配信が停止されたので、こちらで話している」と語り、精神的に追い詰められている状況を明かした。

（写真提供＝OSEN）AFTERSCHOOL時代のリジ

その後も、「一度は生きてみようと思う。どうにかして生きてみようと思う」と前向きな言葉を口にしたかと思えば、「正直、とても死にたい。生きていてもいいし、生きていなくてもいい」と投げやりな発言を繰り返した。前向きさと絶望感が交錯する言葉の数々に、配信を視聴していたファンの間では不安が広がった。

さらに涙を流しながら、「ほかの人は『こんなにいい世の中なのに、なぜ死ぬのか』と言うが、私は生きること自体がつらい」と訴え、「その気持ちを、なぜ話してはいけないのか分からない」とも語った。言葉を詰まらせながら同じ表現を何度も重ねる様子からは、心理状態の深刻さがうかがえた。

「いくらでも非難して」

インスタライブ中のリジ

こうしたリジの告白に先立ち、クォン・ミナのSNS投稿も大きな注目を集めていた。クォン・ミナは元日、自身のSNSに長文の文章を掲載し、「正常な状態ではなかった」と当時の精神状態を振り返りながら、「あまりにも悔しく、今でも毎日同じ場面の夢を見る」と苦しさを吐露。「信じてもらえなくてもいい」「いくらでも非難してほしい」といった切迫した言葉も並んでいた。

（写真提供＝OSEN）クォン・ミナ

投稿から約2時間後には、首元が赤くなった写真とともに「首をつったら息ができなくなり、視界がぼやけ、その後の記憶がない」と告白。「もう少しそのままにしていたら、今日は本当に約束を守れたかもしれない」との表現もあり、極端な行動に及んだ可能性を示唆した。その後も「また助けられた」「自分は“オオカミ少年”になった」と自嘲的な言葉を綴り、大きな衝撃を与えた。

クォン・ミナの一連の投稿は当時、韓国メディアでも大きく報じられ、精神的な不安定さや過去の出来事との関係性が注目された。その流れの中で、同じく元アイドルという立場のリジが、改めて深刻なうつ状態にあることを明かしたことで、事態を重く受け止める声が相次いでいる。

彼女たちが発したこれほどまでにストレートなSOSを、韓国社会は一過性の話題として消費するのか、それとも真剣な警鐘として受け止めるのかが問われている。

（記事提供＝OSEN）

◇リジ（Lizzy）プロフィール

1992年7月31日生まれ。本名パク・スヨン。2009年に結成されたガールズグループAFTERSCHOOLの新メンバーとして、2010年3月にデビュー。ナナやレイナと共に、ユニットORANGE CARAMELのメンバーとしても活躍した。2018年5月にグループを卒業し、その後は女優としても活動している。2021年5月、ソウル市内で酒に酔って車を運転し、前方を走行していたタクシーに追突する事故を起こした。同年10月、罰金1500万ウォン（約150万円）を言い渡された。

◇クォン・ミナ プロフィール

1993年9月21日生まれ。2012年7月にガールズグループAOAのメンバーとしてデビューした。2019年にAOAを脱退し、女優に転向。ドラマ『本当に良い時代』『お願い、ママ』『病院船～ずっと君のそばに～』などに出演した。しかし2020年7月、なんの前触れもなく、AOA活動当時、リーダーのジミンから継続的に嫌がらせを受けていたと暴露して波紋を呼んだ。騒動の余波でジミンはAOAを脱退した。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

■息が切れても止まることを許されない“K-POPアイドルの闇”…彼らは常に崖っぷちに立たされている

■【写真】クォン・ミナ、ホテルの禁煙室で彼氏とタバコ吸って炎上

■【比較写真】「顔変わった？」「不気味」とファン困惑…リジの近況