渡辺謙＆二宮和也、Netflix「WBC」アンバサダー・スペシャルサポーターに就任！名場面の裏側に迫るドキュメンタリーも配信 | RBB TODAY

 渡辺謙＆二宮和也、Netflix「WBC」アンバサダー・スペシャルサポーターに就任！名場面の裏側に迫るドキュメンタリーも配信
渡辺謙＆二宮和也、Netflix「WBC」アンバサダー・スペシャルサポーターに就任！名場面の裏側に迫るドキュメンタリーも配信

左から）渡辺謙、二宮和也「2026 ワールドベースボールクラシック」全47試合／3月5日～3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）
　Netflixは30日、2026年に開催される「ワールドベースボールクラシック」の日本国内ライブ配信に向け、俳優の渡辺謙を「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」に、二宮和也を「スペシャルサポーター」に起用することを発表した。

　渡辺は、幼少期に後楽園球場でプロ野球・読売ジャイアンツ対阪神タイガース戦を観戦し、江夏豊と田淵幸一のバッテリーを見て以来の熱狂的な阪神タイガースファンだ。2024年8月1日に行われた「阪神甲子園球場100周年記念式典」ではスペシャルナビゲーターも務めている。一方、二宮和也も幼少期から野球観戦に親しんできた原辰徳のファン。少年野球の経験者であり、最初にもらった背番号は原辰徳と同じ「8」だったというエピソードを持つ。

　就任にあたり、渡辺は「僕たちができることは見続けること、見守ること。ヒートアップした世界中のプレイヤーたちの戦いを間近で感じ、野球ファンのひとりとして、彼らの高ぶる気持ちや現場の熱量を伝えていきたい」と意気込みを語った。 　

　二宮は「情報をお届けするだけでなく、大会を楽しみしている、見てくださる方々と同じ目線で観戦することが醍醐味だとも思います。それが一番の応援になると信じ、皆さんと一緒に大会を盛り上げていきたい」とコメントしている。

　発表同日の30日21時からは、Netflix公式YouTubeチャンネルにてふたりのスペシャル対談映像が公開される。野球ファンになったきっかけや、今大会の楽しみ方、意気込みなどを語り合うプレミアムな内容となっている。

　あわせて、過去大会の名場面の裏側に迫るNetflixドキュメンタリーシリーズ『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』の制作・配信も決定した。同作は、大谷翔平対トラウトの対決や、侍ジャパンが世界一を決めた瞬間の裏側にあった「知られざるドラマ＝真実」に迫るドキュメンタリー。侍ジャパンの監督、選手、対戦相手、関係者など当事者への徹底取材を敢行し、渡辺謙と二宮和也がナビゲーターとしてその真実を紐解いていく。『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』は全4話構成で、2月19日より独占配信を開始。配信スケジュールは2月19日にEp1・2、2月27日にEp3・4となっている。

　「2026 ワールドベースボールクラシック」は世界20の国・地域が参加し、東京をはじめとする4都市で開催。Netflixでは全47試合をライブ配信する。初戦となるオーストラリア対チャイニーズ・タイペイ戦は、3月5日19時より配信される予定だ。


《アルファ村上》

