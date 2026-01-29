 バーガーキング、濃厚ソース＆ゴーダチーズの“本格大型バーガー”を30日から発売！ | RBB TODAY
バーガーキング、濃厚ソース＆ゴーダチーズの“本格大型バーガー”を30日から発売！

ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー　単品1,290円、セット1,590円
　バーガーキングは30日から、人気シリーズ「ビッグマウス」の新作として「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン&ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」の2商品を期間限定で発売する。

バーガーキング「ビッグマウスホワイト」新発売！

　同商品は、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」と、まろやかな味わいのゴーダチーズを使用した冬の新作バーガーだ。

　「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とアクセントのピクルス、クリーミーなマヨソースとケチャップ、まろやかな味わいのゴーダチーズスライス2枚を重ね、「ホワイトチーズソース」で仕上げた本格大型バーガーだ。単品価格は1,290円、セット1,590円。

　「チキン&ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」は、直火焼きの100%ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソース、まろやかな味わいのゴーダチーズスライス2枚を重ね、「ホワイトチーズソース」で仕上げた、ビーフとチキンを贅沢に楽しめる本格大型バーガーだ。価格は単品1,140円、セット1,440円。

チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー　単品1,140円、セット1,440円

　なお、セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)となる。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となり、一部店舗では取り扱っていない。また、バーガーキング東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では同商品を発売していない。


《村上弥生》

