全身タトゥーを「バカみたい」と後悔し何年もかけて除去したナナ、“素肌勝負”の大胆ドレスで優勝 | RBB TODAY

女優ナナが、大胆でありながら洗練されたドレス姿を披露した。

ナナは1月28日、自身のインスタグラムを通じて、特別なコメントを添えずに複数の写真を投稿した。

公開された写真の中でナナは、あごのラインまでの短いボブヘアに変身し、これまでのロングヘアとは異なる都会的な雰囲気を演出している。

今回の写真では、肩と鎖骨のラインがすっきりと際立つブラックのオフショルダードレスをまとい、大胆なポーズで視線を集めた。

スリムな体のラインを強調するタイトなドレスと、裾に入った深いスリットからのぞく脚線美が、ナナの成熟した魅力を一層引き立てている。テーブルに身を預けるように横たわり、香水を小道具にした幻想的なまなざしは、感覚的なビジュアルカットの一場面を思わせる。

また、今回の写真ではタトゥーの痕跡も見当たらない。

（写真＝ナナInstagram）

ナナは2022年に全身にタトゥーを入れた姿が大きな話題となったが、その後、「今思えばバカみたいだった」と語り、除去し始めた。そして昨年10月、「清らかな体で戻ってきた」と心境を明かし、タトゥーの除去がすべて完了したことを報告していた。

なお、ナナはデビュー16年目にしてリリースした初のフルアルバムのグローバルプロモーションを成功裏に終え、歌手としても変わらぬ影響力を証明した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

