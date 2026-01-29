圧巻の“美くびれ”…i-dle・ソヨン、小麦肌の完璧ボディに視線集中「神スタイル」 | RBB TODAY

i-dleのソヨンが、圧倒的なカリスマ性を放つビジュアルを公開した。

ソヨンは最近自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ミニ丈のタンクトップにブラックのボトムスを合わせたクールなスタイリングで撮影に臨むソヨンが収められている。

クロップド丈のトップスからはくびれたウエストと引き締まった腹筋がのぞき、抜群のスタイルを際立たせている。健康的な小麦色の肌やショートヘアがヘルシーでスタイリッシュな魅力を放ち、ソヨンならではの洗練された存在感を印象づけている。

この投稿を見たファンからは「カッコよすぎる」「美しい」「神スタイル」「抜群の仕上がり」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ソヨンInstagram）

なお、ソヨンが所属するi-dleは来る1月27日、デジタルシングル『Mono（Feat. Skaiwater）』をリリース予定だ。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

■【写真】ほぼアンダーウェアでは…？ソヨン、タトゥーチラ見せの超薄着SHOTに騒然

■【写真】「ずり落ちない…？」ソヨン、危険な“紐なし”ドレスに釘付け

■【写真】ソヨン、ベッドで見せた大胆ポーズ「見えちゃいそう…」「これは危険」