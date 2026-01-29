胸元ギリギリ＆大胆肌見せ…大谷翔平も目撃した韓国チアガール、“振れ幅”全開SHOT公開 | RBB TODAY

韓国のチアガール、ハ・ジウォンが様々な表情を見せている。

ハ・ジウォンは1月27日、自身のインスタグラムを更新。

【ドジャースユニで“だっちゅーの”】ハ・ジウォンの肉体

1つの投稿で雰囲気の異なる複数の衣装を披露し、視線を集めている。

まず目を引くのは、鏡越しに撮った全身セルフィーだ。白のタイトな長袖トップスに黒のレギンスを合わせたシンプルな装いだが、余計な装飾がないぶんシルエットの美しさが際立つ。

一転して、別カットでは青と白を基調とした衣装を着用している。胸元がきわどいデザインで肌見せのバランスが絶妙だ。カメラに寄ったアップでは表情もぐっと柔らかくなっている。

さらに、グリーンのユニフォーム風トップスを着た写真では、赤いぬいぐるみを抱えて可愛さをアピール。最後はすっぴん風のナチュラルな近距離ショットで締めくくり、華やかさと素顔っぽさを同じ投稿の中で行き来してみせた。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの23歳。2018年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグの金浦FC、プロバレーVリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、Vリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行でチアを務めている。2024年3月には、韓国で開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」でロサンゼルス・ドジャースの応援団を務めたことで注目を集めた。

■【写真】ハ・ジウォン、ドジャースユニで“お腹チラ見せ”

■【写真】ハ・ジウォンの“すっぴんバスローブ”

■【写真】ハ・ジウォン、ミニスカ制服あぐらSHOT