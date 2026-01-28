KFC史上最重量＆最濃厚！“チーズにおぼれる”フィレバーガーが2月4日発売 | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を2月4日から数量限定で発売する。

同シリーズは、チーズソースをふんだんに使用したKFC史上最重量・最濃厚の商品として展開される。今年は、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が仲間入りする。

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」は、KFCのやわらかくジューシーなチキンフィレと相性抜群のチェダーチーズソースを使用し、重量感と濃厚なコクを存分に味わえる一品だ。

新登場の「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」は、モッツァレラチーズを主役に、フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求した。モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚さはそのままに、バジルの香りが広がる、軽やかで奥行きのある味わいを楽しめる。

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」540円（税込）

「チーズにおぼれるツイスター」は、「カーネルクリスピー」に合わせてチーズの量とバランスを調整し、同シリーズならではの満足感を手軽に楽しめる一品に仕上げている。

「チーズにおぼれるツイスター」430円（税込）

価格は「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」が税込540円、セットが税込950円、よくばりセットが税込1,250円。「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」も同価格。「チーズにおぼれるツイスター」は税込430円、セットが税込840円、よくばりセットが税込1,140円。

販売は全国のKFC店舗で、数量限定のためなくなり次第販売終了となる。