木村拓哉とtimeleszメンバーが1対1の“2ショットトーク”に挑戦！『タイムレスマン』ゴールデンSP | RBB TODAY

木村拓哉とtimeleszメンバーが1対1の“2ショットトーク”に挑戦！『タイムレスマン』ゴールデンSP

左から）佐藤勝利、松島聡、原嘉孝、猪俣周杜、木村拓哉、橋本将生、菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝『タイムレスマン』Ⓒフジテレビ
　2月7日21時より土曜プレミアム枠にて、timeleszの冠バラエティ『タイムレスマン』の全国ネット・ゴールデン特番第2弾が2時間10分のスペシャル番組として放送される。

　同番組は2025年4月20日にスタートした、timeleszにとって地上波初のバラエティ番組だ。「とにかく何事にも、全力で、汗をかく!」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が一丸となり、様々なロケ企画を展開している。

　全国ネット・ゴールデン特番の第2弾となる今回は、スペシャルゲストとして木村拓哉が登場する。ある思い出の場所で木村と対面したtimeleszのメンバーは、一人ずつ木村と対峙し、1対1の「2ショットトーク」に挑む。新作映画『教場 Reunion』（Netflixにて配信中）や『教場 Requiem』（2月20日より全国劇場公開）で木村と共演している佐藤勝利をはじめ、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FMほか）などで数回しか会ったことがないという寺西・原・橋本・猪俣・篠塚まで、メンバーと木村との関係性は様々。どのメンバーがどのようなテーマで会話を繰り広げるのか。

　出演はtimelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）、進行は佐野瑞樹（フジテレビアナウンサー）、ゲストは木村拓哉ほか。


《アルファ村上》

