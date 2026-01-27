SEVENTEEN・ドギョム、大人の色気全開！ファッション誌で成熟した魅力を披露　スングァンとのユニット秘話も | RBB TODAY

SEVENTEENのドギョムが、ファッション誌の表紙でひときわ成熟した魅力を放った。

1月27日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ドギョムは同日発行されたファッション誌『W KOREA』Vol.2の表紙を飾った。

【写真】ドギョム、濡れ髪のシャワーガウンSHOT

ドギョムは、アメリカのラグジュアリーファッションハウス「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」とともに、西部映画に登場するウエスタンスタイルを現代的に再解釈し、見事に着こなした。ドギョム×スングァンのユニット活動時とはまた異なる、成熟した力強い魅力と、大人の色気が際立っている。

（写真提供＝『W KOREA』）

撮影とあわせて行われたインタビューでは、ドギョム×スングァンの1stミニアルバム『Serenade』の制作秘話が語られた。

ドギョムは「僕とスングァンのボーカルスタイルはかなり違いますが、重なる部分も確かにあります。そんな僕たちのスタイルをうまく混ぜて作った曲が、タイトル曲『Blue』です」と語り、「スングァンとずっと話し合いながら磨き上げていった曲です。この過程で、この曲ならではの意味が少しずつ生まれた気がします」と振り返った。

また、アーティストとしてより深みを増した一面ものぞかせた。ドギョムは「以前は、突き抜ける高音や爆発的な声量がかっこいいと思っていましたが、今は基準が変わりました。自分だけの色があるか、それをどれだけ長く磨き続けてきたかが、より重要になったと思います」と語り、「最近は、簡単に諦めずに進み続けることほど、すごいことはないと感じています」と伝えた。

（写真提供＝『W KOREA』）

なお、ドギョムは『Serenade』のリリース以降、さまざまなボーカルコンテンツやバラエティ番組を行き来しながら精力的に活動している。

これまで『SELF-ON KODE』『リムジンサービス』『Hyell’s club』など、YouTubeの人気コンテンツに出演してきたほか、最近ではスングァンとともに『Tipsy Live2』『Record Delivery』に相次いで登場し、“メボズ（メインボーカルズ）”らしい圧倒的な歌唱力を披露した。

（記事提供＝OSEN）

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

