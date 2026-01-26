くるみを使ったトーストやスイーツが登場！「ESOLA」と「パンとエスプレッソと」でカリフォルニアくるみフェア開催 | RBB TODAY

「カリフォルニアくるみフェア」がワインビュッフェ「ESOLA」およびベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の対象店舗（合計30店舗）で、2026年2月14日まで開催している。

カリフォルニアくるみフェア

同フェアでは、カリフォルニアくるみを使ったメニューが提供されている。パスタ、パン、ヨーグルトやスイーツなど、幅広いジャンルのメニューが展開されている。

「パンとエスプレッソと」LOUNGE店では、「胡桃とリコッタチーズトースト」1,950円、「胡桃と苺のヨーグルト」800円を提供。むうや店では「ムークリーム(クルミキャラメリゼ)」500円を販売する。自由形店では「ムッフルとエスプレッソと~カリフォルニアくるみ~」1,500円、「くるみと苺のヨーグルト」700円を用意。由比ガ浜商店では「ノア・レザン」400円を提供している。

湘南と店では「胡桃キャラメルカスタード」500円、「くるみのパウンドケーキ」750円を販売。異人館店では「くるみといちごのショコラフレンチ」1,800円、「くるみコムハニー」550円を展開する。堺筋倶楽部店では「くるみコムハニー」550円、「くるみとりんごヨーグルト」600円、「カリフォルニアくるみホワイトモカ」800円を提供。姫路城店では「ムーキャラメルくるみ」380円を販売している。嵐山庭園「パンと」店では「胡桃とカスタードの珈琲ロール」460円、京と店では「胡桃と生ハムのハニートースト」450円が販売される。