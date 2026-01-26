渡辺翔太がトッズ ブランド アンバサダーに就任、2026年の目標はライブ動員「100万人」！？ | RBB TODAY

Snow Manの渡辺翔太が26日、都内にて開催されたイタリアのラグジュアリーレザーグッズブランド・トッズ（TODʼS）のブランド アンバサダー就任記者会見に出演した。

渡辺翔太【写真：竹内みちまろ】

日本人男性で初めてトッズ ブランド アンバサダーに就任した渡辺はトッズのコレクションを身に着けて登場。MCからトッズの概要と渡辺をブランド アンバサダーに起用した理由が紹介されると、渡辺は「すごくハードルが高いな」と素直な心境を言葉に。「こういう会見ではこっ恥ずかしくてすぐ茶目っ気じみたことを言ってしまうのですが、今日は大事な日なのでいつもより真面目にブランドの世界観にふさわしい男としてしゃべりたいと思います」と軽快なトークで会場を沸かせた。

ミラノで撮影したキービジュアルが話題にあがると、ミラノの象徴となっているドゥオーモ（大聖堂）の前で撮影した写真や、モビリティシェアリングサービスを展開するLime（ライム）で借りた自転車に乗る写真などをパネルで紹介。自転車に乗る写真については、「Snow Manのラウールがモデル業もやられていて、ラウールがモデル事務所のハガキを持ってライムに乗ってさっそうと走っている写真が出回っていて、それがすごくバズっていたので、同じように自転車に乗って写真を撮ろうと思って」などと撮影した経緯を説明。ただ、ライムに乗って歯を見せながら楽しそうにしている様子があまりに浮かれすぎと感じたため公開はしてこなかったそう。「こういった機会を頂けたので、茶目っ気じみた写真もお見せしようかなと思って持ってきました」、「‟ラウールの真似をしている渡辺”ということで、この写真もぜひ」などと声を弾ませた。

2026年の目標が話題にあがると、Snow Manが2025年から2026年にかけて五大ドームツアーを行い約78万人を動員したことを振り返ったうえで「それだけやってもライブを見れていないという方がたくさんいらっしゃるので、新しい大きな目標を作ることも大事なのですが、目の前のことも大事。そう考えるとライブの公演数を増やして、『ライブ動員数、目指せ100万人』とかそういったことですかね」などと答えていた。

