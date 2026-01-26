死去から間もない韓国歌手の“最後の痕跡”が消えた　モノマネ歌手の告白に反響「もう少し時間が必要だ」 | RBB TODAY

歌手のキム・ジノが、故フィソンさんの電話番号が別の人物に引き継がれてしまった出来事を明かした。

キム・ジノは1月25日、自身のSNSに長文の文章を投稿した。

【写真】数日後にはコンサート…フィソンさんが死去

公開された文章には、生前、フィソンさんの情報として登録されていたモバイルメッセンジャーのプロフィール写真が消えてしまった痕跡も含まれており、注目を集めた。

これについてキム・ジノは、「きっと誰か別の人が彼の番号を使うようになったのだろう。大切な存在の最後の痕跡が消えてしまったような気がする」と述べ、「持ち主が変わってしまったこの番号をどうすべきか悩んでいる。好きだった存在の最後の痕跡を、自分の手で消してしまうような気持ちになる」と胸中を明かした。

さらに「おそらく、これを消すにはもう少し時間が必要だと思う。いっそ、携帯電話を替えるときに、私の知らないうちに消えてくれたらいいのに」と付け加え、読む者の胸を打った。

キム・ジノは過去、JTBCのバラエティ番組『HIDDEN SINGER 2』のフィソン編にモノマネ挑戦者として出演し、優勝を果たした人物だ。これをきっかけに正式に歌手としてデビューし、その後もフィソンさんへのファン心と縁を大切にしてきたことで知られている。

（写真提供＝OSEN）キム・ジノ（左）とフィソンさん

フィソンさんは2025年3月10日、ソウルの自宅マンションで亡くなっているのが発見された。享年43歳。

その後もキム・ジノは、フィソンさんに対する哀悼と追悼の文章を継続的に投稿している。

（記事提供＝OSEN）

